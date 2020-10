A pura sensualidad: Ailén Bechara mostró sus cuidados en la piel

(Por Ciudad Noticias);La modelo se filmó mientras se hacía un tratamiento para la piel y despertó suspiros en las redes.

Mediante las redes sociales, Ailén Bechara muestra algunos aspectos de su vida en este aislamiento. La modelo comparte entretenidos contenidos en los que se muestra realizando sus actividades diarias entre rutinas de ejercicios, juegos con su hijo y modelaje.

Ahora, la rubia compartió un video con sus seguidores en el que se muestra luciendo un conjunto de lencería y una bata blanca. Y en un corto video demuestra como encrema su cuerpo y así cuida toda su piel.

Si bien la modelo muestra los cuidados que tiene hacia su cuerpo, indica que lo hace en tono saludable y desde que se convirtió en madre encuentra el equilibrio entre la salud y el cuidado de su físico. Esto lo cuenta mediante las redes sociales, y tiempo atrás recordó sus problemas con trastornos alimenticios en su juventud.

“Entrenaba mucho y hasta dejaba de ir a reuniones sociales para no comer. Luego de esta etapa, aumenté 10 kilos en meses. No podía encontrar el fucking equilibrio. Yo necesitaba calmar mi ansiedad y mis atracones día a día. Caí en médicos, uno de ellos me recetó anfetaminas. A los dos meses no podía salir de la cama”.

Y Ailén Bechara reflexionó: “Hoy con 30 años, y un poco las cosas más claras, con muchas horas de terapia encima y Nutricionistas pude salir adelante. Encontrar ese equilibrio. Poder conocer mi cuerpo. Qué me hace bien y qué no. Deje de contar calorías, cuántas piezas de sushi comía, deje de comer solo lechuga. Encontrar un disfrute en el entrenamiento, sentirme a gusto con mi cuerpo, comer lo que quiero logrando equilibrio y buenos hábitos”.