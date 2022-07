¡A pura furia! Brenda Asnicar abandonó una entrevista porque no sabían su nombre: “No me gusta trabajar así”

Brenda Asnicar fue tendencia en las últimas horas luego de que abandonase una entrevista con toda la furia.

El motivo se ve en la grabación compartida por un usuario de TikTok y replicada por la cuenta de Instagram del programa de televisión “LAM”. Aparentemente, Nacho Elizalde quien estaba a cargo de la nota a la actriz y cantante atinó a leer su nombre lo cual despertó mucha rabia en ella.

Brenda Asnicar Foto: Instagram/basnicar

En el video se puede ver como el entrevistador exclama “No, no, ¡quedate!” a lo que Brenda replicó con enojo “No, no me gusta trabajar así. Yo te entiendo, pero me estoy matando, tengo mil cosas para hacer y vos ni siquiera te sabés el nombre de la artista”.

La respuesta por parte de Elizalde fue que el nombre de la actriz y cantante le resultaba difícil de recordar en medio de los nervios por entrevistarla, siendo ella una figura tan reconocida en el mundo del espectáculo.