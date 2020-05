A pesar de tener una figura escultural, Mica Viciconte realizó una inesperada confesión desde su cuarentena: “Me comí todo, pedí ropa y me quedó chica”

A pesar de tener una figura escultural, Mica Viciconte realizó una inesperada confesión desde su cuarentena.

En un divertido móvil con LAM, Mica habló de sus gustos culinarios y hasta bromeó sobre unos posibles talles de más.

“Pedí que me manden ropa del talle que siempre uso y me quedó todo chico. O la ropa vino más chica o yo me comí todo, una de dos”, expuso la participante del Bailando.

“Te veo que a la noche comés fuerte. Pizzas, empanadas, no te privás de nada”, observó Ángel De Brito.

“Me encanta. La pizza era vegetariana igual”, explicó Viciconte.

“No me digas que entraste en el mundo vegano y del vegetarianismo. Como Nicole (Neumann), que no come carne”, la pinchó Mariana Brey.

“No, no, no, querida. Como carne, ayer me clavé una morcilla. Tengo un problema con las harinas, que me caen un poco mal“, retrucó Mica.

“Vi que hicieron asados y muchos lo tomaron como una provocación”, comentó el conductor.

“Toda la vida comimos asados y toda la vida Fabi subió los videos haciéndolos. No es una novedad, buscaron eso. Él hace buenos asados, muy ricos, yo sé hacer pero el hombre lo hace más práctico”, manifestó la modelo.