(Por Ciudad Noticias): Tras conocerse ayer el destino del $1.848.000 del Presupuesto Participativo 2022, como suele ocurrir cada año, una vez más, generó sospechas sobre los funcionarios del oficialismo como así también, de la Comisión de Fomento presidida por Sergio González a la que se pudo ver en el conteo de los votos. Sin ir más lejos, dicha comisión, en octubre del año pasado, compartió en su cuenta de Facebook, el plano de lo que será el Paseo Gastronómico una vez finalizado.

Quien recogió el guante en la mañana de hoy, fue el director de radio LA ZERO, quien recordó que el pasado 2 de abril, había dado indicios de que el dinero, iría finalmente donde “votó” la población durante el jueves.

“Yo creo que nadie puede estar en contra de un proyecto de esas características porque la verdad, le daría otra mirada a la Avenida Cornelio Saavedra y coincido en que hay que hacerlo, ahora, que nos tomen por boludos y digan que fue lo que la población eligió, es totalmente falso. Desde la radio hicimos un sondeo horas antes, y a ningún vecino le pasó por la cabeza votar por el Paseo Gastronómico, fue todo planeado con anticipación”, comenzó diciendo Pablo Peralta en su programa matutino.

“Habiendo necesidades reales, urgentes, ¿nos quieren hacer creer que esto lo pidió la gente?, ¿tan estúpidos nos consideran?

Por avenida Cornelio Saavedra, fueron varios a los que no visitaron. Es verdad, pasaron por algunos domicilios donde la gente es neutral, pero después, fueron a otros, que en su mayoría, integran la Comisión de Fomento, son familiares de ellos, o ligados al radicalismo y al PRO. La verdad, siguen transitando por el camino de la falta de transparencia como la ex gestión Corvatta. Una pena que no escuchen al vecino. Entiendo que lo harán antes de las elecciones del año que viene y será para llenar el ojo del ciudadano para que luego diga, ah, pero hicieron obras. Es lamentable”, cerró con duras críticas desde LA ZERO, el director de la emisora quien ya el año anterior, había cuestionado también el destino del presupuesto y la manera en que no permitieron estar presente a la prensa.

“Llevaron al –Pochoclero Carbajal-, que se vende al mejor postor, para que transmitiera en vivo por redes sociales, cuando la trampa no está ahí, la trampa estuvo en cómo los funcionarios y colaboradores, eligieron a que domicilio ir y a cual no. En mi caso, no fui invitado.

A eso sumemos que ese proyecto, fue impulsado, promocionado el año pasado por la mismísima comisión que estuvo ahí anotando los porotos. Esto en el barrio se llama fraude”.