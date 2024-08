A los 97, Mirtha bailó un tema de Floricienta y sorprendió a Cris Morena

Mirtha Legrand asistió al lanzamiento de Margarita, la secuela de Floricienta que se estrenará el 2 de septiembre, y sorprendió a todos. Después de saludar al elenco, los famosos invitados y la mismísima Cris Morena -productora de la ficción-, se dejó llevar por la música y bailó al ritmo de “Flores amarillas”, una de las canciones más populares de la telenovela emitida entre 2004 y 2005.

La diva, que asistió al evento con un look total white, se divirtió con el remix del hit que entonó Florencia Bertotti hace 20 años y el video del momento se hizo viral, ya que no aparenta los 97 años que figuran en su partida de nacimiento.

Margarita, que se verá por streaming y televisión abierta, está protagonizada por Mora Bianchi. También la acompañan dos de las actrices originales: Graciela Stefani e Isabel Macedo en la piel de Delfina Santillán. Rafael Ferro será el gran villano.

Por qué Florencia Bertotti no quiso hacer la tercera temporada de “Floricienta”

Florencia Bertotti agotó 12 shows en el Arena de Buenos Aires y provocó que Floricienta vuelva a estar en boca de todos a 20 años de su estreno. Si bien el espectáculo no cuenta solo con las canciones de la exitosa telenovela, en el repertorio hay varios de esos hits que hicieron llorar y también bailar a niños y adolescentes.

Este furor que devolvió a la infancia a cientos de personas también generó que muchos se preguntaran por qué la actriz no quiso hacer la tercera temporada de la ficción. El motivo fue revelado por ella misma hace algunos meses y sus declaraciones volvieron a viralizarse.

Aprovechar el éxito

“El personaje de Floricienta acababa de tener trillizos en la serie y yo a ella no me la podía imaginar como mamá, porque iba a ser una irresponsable. Ese personaje llevado a la maternidad me parecía difícil de contar. Pero básicamente lo que me pasó es que sentí que hasta ahí había sido perfecto, que más era querer aprovechar el éxito que estábamos teniendo. Yo siento que no podía a nivel físico y emocional, seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado”, expresó en El Nueve.

Por último, agregó: “Con ese programa coseché cariño, amor. Me ve la gente muchos años después, y me tiene asociada a un momento lindo o un recuerdo de su infancia, con su familia, de ir al teatro. Sería muy desagradecida si no lo valorara, si no lo tomara como la bendición de que la gente me recuerde con cariño”. Fuente: (TN)