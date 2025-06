A las organizaciones que hablan de proscripción: lo que hay es condena judicial, no persecución política

Frente al comunicado emitido por diversas agrupaciones políticas —incluyendo a la CCC, La Cámpora, Patria Grande, entre otras— es imprescindible dejar las cosas claras:

Cristina Fernández de Kirchner no fue proscripta. Fue condenada por la Justicia argentina en un proceso con todas las garantías legales.

La inhabilitación no es proscripción, es la consecuencia jurídica de una sentencia firme por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La Corte Suprema no armó la causa, ni inventó los cargos. Ratificó una condena previamente dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 y confirmada por la Cámara de Casación.

Hablar de lawfare sin aportar pruebas es una estrategia discursiva para deslegitimar el sistema judicial cuando el fallo no favorece.

El artículo 174 inc. 5 y concordantes del Código Penal prevé penas de inhabilitación para quienes gestionan recursos públicos de manera fraudulenta. No se trata de una sanción “política”, sino de una pena prevista por la ley argentina.

La condena no deslegitima la democracia. La impunidad, sí.

Cristina no está impedida de hacer política. Lo que no puede hacer —por decisión judicial— es ejercer cargos públicos. Y eso no es proscripción, es responsabilidad penal.

Acusar a la Justicia de venganza es peligroso. Si se desacata cada fallo que no conviene, se dinamita el Estado de Derecho y se instala la anarquía selectiva.

A quienes agitan banderas con discursos de impunidad disfrazada de justicia popular, les recordamos: en democracia no hay privilegios, hay responsabilidades. Nadie está por encima de la ley.