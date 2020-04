A la exchica del clima le ofrecieron una importante suma de dinero por promocionar una página

En pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, con show y presentaciones cancelada, desfiles suspendidos y eventos en stand by son muchas las figuras del espectáculo que ven la manera de rebuscárselas económicamente para pasar la cuarentena.

Sin embargo, no es el caso de Sol Pérez que siendo una verdadera influencer y con más de cinco millones de seguidores en Instagram, las ofertas laborales no cesan.

En esta línea, la exchica del clima dialogó con Bendita, el ciclo de El Nueve, donde contó cómo es que se las ingenia para seguir trabajando desde su casa, a través de las redes sociales, y en plena crisis económica.

“Con las marcas que me bancaron desde el principio, cuando no tenía seguidores, sigo laburando de forma gratuita, porque confiaron en mí. Me escribieron algunas que están medio en problemas con esta situación, y me pidieron si me podían mandar ropa y yo subir algunas fotos a mi Instagram. Les dije que sí, que no había ningún problema. No tengo en el alma eso de sacar puchitos de donde sea”.

Pero en este marco, terminó confesando que recibió una particular y desubicada oferta laboral: “Mi hermano, que es el que me maneja los canjes, me dice hoy: ‘Sol, nos ofrecen tanta guita para promocionar una página. Entré a verla, pero decía cosas tremendas, groserías”.

Y entre risas reveló que le dijo: “Todo bien que me llamen pero yo cosas así no puedo promocionar, tengo un límite . Me ofrecían mucha plata, arriba de 10”, dijo sin aclarar en qué moneda era la suma.