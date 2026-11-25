(Por Ciudad Noticias): El concejal de Unión y Libertad aseguró que se ejercieron presiones sobre la conducción de una cooperativa para apartar a una trabajadora por su cercanía con él. La denuncia se produjo en vísperas de la sesión que definirá la continuidad del intendente.

Una fuerte denuncia sacudió esta mañana al Concejo Deliberante de Saavedra. Durante su intervención en el recinto, el concejal de Unión y Libertad, Silvio Mosegui, aseguró haber tomado conocimiento de presiones sobre una cooperativa para desvincular a una persona de su entorno, en el marco de la incertidumbre política que rodea el proceso de destitución del intendente Matías Nebot.

El edil vinculó el episodio con un intento de modificar el sentido de su voto en la sesión especial de este jueves. Asimismo, destacó la postura de la conducción de la cooperativa, pese a las diferencias que reconoció haber mantenido anteriormente con sus referentes.

«No se aprieta a un cooperativista para que sea sacado», expresó Mosegui, quien evitó revelar los nombres de las personas involucradas.

El concejal también cuestionó las versiones que atribuyen a integrantes del cuerpo deliberativo la intención de dejar sin trabajo a los cooperativistas. Por el contrario, reivindicó el acompañamiento de los legisladores municipales a la continuidad de estos trabajadores y reclamó una mejora en sus ingresos.

Sus declaraciones incorporan un nuevo elemento de tensión política a menos de 24 horas de la sesión especial en la que se resolverá la continuidad de Nebot al frente del Ejecutivo municipal.

Mosegui no identificó expresamente a los responsables de las presiones denunciadas ni aportó documentación durante el tramo de su intervención analizado.