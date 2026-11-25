(Por Ciudad Noticias): Lucas Rivera, señalado en las actuaciones policiales por el hurto de un televisor del domicilio del intendente y mencionado en las conversaciones difundidas meses atrás por Ciudad Noticias, habría comenzado a desempeñarse en una de las cooperativas. La información trascendió en la antesala de la sesión especial que definirá la continuidad del jefe comunal de Saavedra.

A menos de 24 horas de una de las jornadas institucionales más importantes de los últimos años en el Partido de Saavedra, una información conocida durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre vuelve a poner en escena a uno de los protagonistas de los episodios que marcaron la crisis política del intendente Matías Nebot.

Se trata de Lucas Rivera, quien, según información preliminar, habría comenzado a desempeñarse en una de las cooperativas del distrito.

El nombre no es nuevo dentro de esta historia. Su aparición remite tanto a las conversaciones difundidas por Ciudad Noticias a mediados de año como a un episodio que motivó actuaciones policiales y judiciales en las que el propio intendente resultó damnificado.

Del hurto en la vivienda del intendente a una presunta incorporación laboral

De acuerdo con el parte de prensa policial difundido oportunamente, el 30 de julio se iniciaron actuaciones caratuladas como hurto, en las que figuraba Matías Nebot como damnificado.

El jefe comunal había constatado, al regresar a su domicilio, el faltante de un televisor de 58 pulgadas y otros accesorios.

Según el informe policial, las tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas permitieron identificar a Lucas Rivera, de 21 años, como presunto autor del hecho.

Los elementos fueron recuperados y posteriormente restituidos al intendente por disposición del organismo judicial interviniente. También participaron efectivos del Grupo Táctico Operativo y de la Policía Científica de Coronel Suárez.

La existencia de esas actuaciones no equivale a una condena judicial.

Los chats que quedaron incorporados al expediente

Rivera también fue mencionado en relación con las conversaciones atribuidas al intendente que Ciudad Noticias difundió meses atrás, en las que aparecían referencias a dinero, presuntos estupefacientes y encuentros personales.

Parte de ese material fue posteriormente incorporado al expediente de la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante, tras la declaración testimonial del periodista Pablo Daniel Peralta, realizada el 15 de septiembre.

La autenticidad de las conversaciones y el alcance de su contenido requieren una comprobación técnica independiente.

El 17 de julio, durante una jornada de prevención de consumos problemáticos, Nebot había reconocido públicamente que llevaba 308 días sin consumir cocaína. Sus declaraciones dieron origen a un proceso de investigación sobre su desempeño al frente del Ejecutivo municipal.

Una incorporación laboral que requiere explicaciones

La presunta incorporación de Rivera a una cooperativa abre interrogantes concretos que corresponde esclarecer.

¿Quién dispuso su incorporación? ¿Desde cuándo se desempeña allí? ¿Bajo qué modalidad fue incorporado? ¿Existe algún vínculo contractual o financiero entre esa cooperativa y la Municipalidad? ¿Intervino algún integrante del Ejecutivo municipal en la decisión?

Hasta el momento, no se cuenta con documentación que permita establecer que exista un acuerdo entre Rivera y Nebot ni que la eventual incorporación laboral esté condicionada al silencio sobre los episodios anteriormente mencionados.

El acceso al trabajo constituye un derecho. La cuestión de interés público pasa por determinar si existió intervención municipal y bajo qué criterios se produjo la eventual incorporación.

El antecedente de los presuntos ofrecimientos de cargos

El pasado 4 de noviembre, Ciudad Noticias había informado sobre versiones vinculadas con presuntos ofrecimientos de cargos en el contexto de las negociaciones políticas previas a la sesión especial.

Aquellas versiones tampoco habían sido acreditadas documentalmente y no existe, hasta el momento, evidencia que permita relacionarlas directamente con la situación de Rivera.

Mañana se define la continuidad de Nebot

Este jueves 26 de noviembre, a partir de las 9 horas, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de Saavedra celebrará la sesión especial correspondiente al expediente 10.132/2026.

El pasado 23 de octubre, once concejales votaron a favor de calificar como graves los hechos investigados, dos lo hicieron en contra y uno no participó de la votación.

Para una eventual destitución se requieren diez votos afirmativos sobre un total de catorce concejales.

En vísperas de esa definición institucional, la información sobre Rivera agrega un nuevo asunto pendiente de esclarecimiento.

La existencia de un expediente policial, las conversaciones incorporadas a la investigación legislativa y la presunta incorporación laboral son acontecimientos que deben analizarse sobre la base de documentación y testimonios verificables.

La sesión de mañana resolverá la responsabilidad política del intendente respecto de los hechos investigados. La eventual incorporación de Rivera, por su parte, requiere sus propias explicaciones y la respuesta de las personas e instituciones involucradas.