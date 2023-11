A corazón abierto, El Polaco le contó a Juana Viale cómo conoció a Karina la Princesita

Además de confirmar que con Barby Silenzi atraviesa una de las peores crisis de pareja, El Polaco se tomó unos minutos para contar en televisión sobre los inicios de su relación con Karina la Princesita, con quien tiene una hija en común.

Las declaraciones de El Polaco se dieron en el marco de una charla distendida en el programa que conduce Juana Viale, quien quiso saber todo acerca del inicio de la historia de amor entre ambos cantantes de cumbia.

Entonces, tras anticipar que se trataba de una historia “para escribir un cuento”, el intérprete de “Deja de llorar” reveló que se conocieron fuera del ámbito musical, más bien, la primera vez que se vieron fue en un boliche.

En seguida, el cantante aclaró que en ese momento la música de Karina era todo un éxito y no dudó en pedirle una fotografía tras su presentación en el escenario principal del boliche. Sin embargo, para poder conquistarla sacó a relucir su faceta de galán de un modo impensado.

“Tenía un pedo y le toqué el tobillo. Y le dije que una cantante de aquel momento, que no recuerdo, no le llegaba ni a los tobillos. ¡Debe haber pensado que estaba loco!”

Posteriormente, el músico contó que se tomaron una foto y que una amiga de Karina fue quien funcionó como nexo para que intercambiaran sus números de teléfono y luego metió la pata al contar que fue la intérprete de “Sin Vergüenza” quien dio el primer paso.

“Ella un día me llamó por teléfono. Se va a armar un quilombo tremendo con esto. Después me va a llamar y me va a decir ‘no te hagas el cancherito’. Ahí nos pasamos el teléfono los dos y empezó a fluir.”