“A Cerdeira le da pena los artistas por no ser convocados, pero no siente nada por la plata que no le gira Duca al merendero de Saavedra”.

(Por Ciudad Noticias): Fuerte editorial en la mañana de hoy en el programa radial “Punto de Referencia”, donde su conductor Pablo Peralta, salió al cruce de la sindicalista tras acusarla de utilizar la celebración del día internacional de la mujer, como un acto político.

Ayer, el conductor también la cuestionó desde el programa que lleva 16 años al aire, al asegurar que Yanina Cerdeira, Secretaria Adjunta del STM, habla de falta de “memoria” de algunos de sus compañeros que optaron por pasarse a otro gremio, pero que ella la pierde también cuando va en busca de intereses personales.

“Lo de Yanina Cerdeira es un delirio. Utilizó la celebración del Día Internacional de la Mujer como acto político. Tanto ella como su jefe del sindicato, Néstor Batista, aprovechan cualquier excusa para hacer campaña. Mientras tanto, siempre tienen de rehén a todos los habitantes del distrito cada vez que se les antoja. Piden respeto, pero, ¿ustedes respetan a la población?. Cerdeira, en cualquier lugar que no vas a trabajar te sancionan, ¿por qué no debería hacerlo el intendente? Algo te conozco y sé cómo operas. ¿O tengo que mostrar los mensajes de cuando me pedias que no publicara las fotos que vos misma me pasaste de un trabajador, con el que me pediste silencio absoluto porque tenía un muy, pero muy buena relación con vos y estaba bajo la lupa por robar combustible?…O tengo que mostrar esos mensajes de cuando odiaba por así decirlo a Corvatta, que te fuiste al Frente Renovador con Gribaldo y después como se ubicaron, vos con una recategorización y Gribaldo como delegado, nunca más le reprocharon nada a Corvatta?.

¿De qué memoria le podes reclamar a tus compañeros que decidieron no estar más bajo la presión suya y de Batista?”, comenzó diciendo Peralta en La Zero FM.

En otro tramo, hizo referencia a las últimas declaraciones en la celebración del Día Internacional de la Mujer, donde el director de La Zero, dijo que Cerdeira quería que las autoridades municipales, no respetaran los protocolos que bajaban de provincia, mismo espacio al que representa la sindicalista.

“Seguramente Agustín Camandana haya cometido muchos errores como cualquier funcionario, ahora imponerle algo, me parece un disparate. Usted y Batista no gobiernan y es lo que quieren, cogobernar y sería una locura. No son las personas correctas para eso. Camandona no tuvo los escándalos que sí hubo en ex gobierno que usted defendió y sigue defendiendo. ¿Se olvida que la mayoría de los que estuvieron en cultura, estaban involucrados por casos de cheques voladores y otras en la actualidad, fueron denunciadas por estafas con planes que debían ir a personas vulnerables y eso está en manos de la justicia?…Es ridículo escucharla decir que la plata de cultura debe ir para los artistas locales. Ojo, coincido que así debe ser, pero le comento algo. Aquí en Saavedra, gente que milita su mismo espacio, se queja en la actualidad porque no les han pagado un peso. ¿Dónde fue esa plata?.

Y no me quiero olvidar de algo Cerdeira. A usted la vi muy cerca de Anabella Duca, la misma que tiene a la madre y hermana cobrando un plan y son dos vagas que no trabajan, es decir, viven de la teta del estado y nadie las controla. ¿Eso no le genera nada?, le pregunto porque hay muchas personas que necesitan de esos planes. ¿Tampoco le produce nada que mientras Duca despilfarraba dinero de los merenderos, estos, tenían que hacer malabares para darles la merienda a los niños?. Es decir que no le interesa ni a usted ni a Duca si los chicos tienen o no la merienda.