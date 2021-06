A Celeste Muriega le jugaron una broma pesada: “Me las vas a pagar”

Celeste Muriega goza de un inmejorable momento profesional y eso la ha conviertido en una de las mujeres del momento. La artista tuvo un noviazgo con Alejo Clérici, pero lamentablemente, el año pasado, la relación llegó a su fin. “Me separé de mi novio, Alejo, después de 7 años. Hace 7 meses que nos separamos, al mes de que se iniciara la cuarentena”, había comentado la modelo, en diálogo con la revista Pronto.

Hace unos meses, a la conductora del “After de la Previa” la vincularon con Hernán Drago, su compañero en “Bienvenidos a bordo”. La supuesta relación con el famoso modelo tomó mucha repercusión y muchos medios de comunicación hablaron días enteros de este romance. Sin embargo, la bailarina desmintió estas habladurías en una entrevista que le brindó en el programa “Intrusos”. “Es una relación de amistad. Yo dejo que fluya. Sí es una realidad que a partir de que se viralizó (el supuesto romance) se empezó a enfriar. No por mi parte. Yo dejé que fluyeran las cosas y no se dieron”, manifestó la morocha. Asimismo, añadió: “No estoy con ganas de conocer a nadie”.

El amor de pareja no es algo que le quite la sonrisa a Muriega y esto quedó reflejado en su último posteo en Instagram. La artista compartió un video en donde se la puede observar en la realización de una sensual sesión de fotos, pero algo ocurrió al final, que tiró por el piso todas las poses de mujer fatal que intentaba mostrar. El estilista de la conductora, Rodrigo Mesina, utilizó un filtro en donde le colocó una barba y unas cejas protuberantes. La artista, que posee un gran sentido del humor, subió el video, aunque en el epígrafe le indicó a su peluquero: “Me las vas a pagar”.

El pedido de la artista

Celeste compartió una historia de Instagram en donde le pedía ayuda a sus seguidores para poder recuperar su cuenta de Tik Tok, ya que la tiene suspendida desde hace unos meses. “Yo hice el reclamo o denuncia correspondiente y nunca me lo devolvieron. ¿Qué onda? ¿Perdí la cuenta? Creo que infringí la ley. Para mí no, pero para Tik Tok sí. Alguien que me ayude, please (por favor)”, expresó la modelo.