A 45 años de su fallecimiento, la UCR bonaerense homenajeó a Ricardo Balbín y reivindicó el diálogo y la unión nacional

En el marco del 45° aniversario del fallecimiento de Ricardo Balbín, la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, junto a la Comisión Permanente de Homenaje al Dr. Ricardo Balbín, recordó la figura del histórico líder radical con un llamado a defender las instituciones democráticas, la libertad y la igualdad social.

El homenaje fue encabezado por el presidente del Comité Provincia de la UCR, Emiliano Balbín, quien destacó la vigencia del pensamiento y la trayectoria de quien fuera una de las figuras clave del radicalismo y de la política argentina del siglo XX. Estuvo acompañado por el titular del partido a nivel nacional, Leonel Chiarella; el presidente del radicalismo local, Federico Ayllon; el presidente de la Comisión Permanente de Homenajes, Andrés García; y el intendente local, Julio Alak.

En ese marco, el nieto del referente radical enfatizó el valor de la construcción política basada en los consensos: “el verdadero legado de Ricardo Balbín no reside únicamente en su trayectoria partidaria, sino en su permanente vocación de construir desde el diálogo y la unión de los argentinos. En tiempos donde impera la confrontación, su figura nos convoca a redoblar el compromiso con la defensa de la libertad, la justicia social y el fortalecimiento de nuestra democracia”, expresó.

«Balbín hizo, durante toda su carrera política, un surco, una huella, un camino, siempre pensando en la unión nacional. Un legado que trasciende al radicalismo y nos convoca a trabajar por una sociedad en la que la libertad y la igualdad vuelvan a ocupar un lugar central, porque no se realizará el país sino es sobre la base de los argentinos”, agregó.

Por su parte el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, destacó que “el quien gana gobierna y el que pierde acompaña de Balbín no fue solo una frase hecha, fue una lección de madurez democrática. Hoy el radicalismo rinde homenaje a un hombre que puso siempre la democracia y las libertades por delante de los intereses personales.»

Asimismo, desde el Comité Provincia reafirmaron la vocación del radicalismo bonaerense de consolidarse como un pilar fundamental en la agenda pública de la Provincia, promoviendo valores éticos, institucionales y republicanos en la búsqueda de soluciones a los desafíos actuales.

Participaron del homenaje además Josefina Mendoza, vicepresidenta del Comité Provincia; Nerina Neumann, senadora provincial; integrantes de la Juventud Radical; familiares, militantes y amigos.