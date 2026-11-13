A 32 años de lanzar su recordado disco, Nicole Neumann volvió a la música

En las últimas horas, Nicole Neumann revolucionó las redes sociales al volver a desplegar una faceta artística que los más jóvenes quizás desconocían.

A 32 años del lanzamiento de su disco «Primer Amor», donde se encuentra su recordada «Déjame soñar», Nicole Neumann volvió a la música. La presentadora se animó a hacer un feat para Martín Cirio.

El reconocido streamer convocó a la celebrity el lanzamiento de una nueva versión de «Do You Wanna Dancing?», una canción que formó parte de los comienzos musicales de la blonda.

Con una propuesta completamente renovada, Nicole Neumann se animó a cantar de nuevo una canción que fue parte de su pasado, pero reversionada de una manera súper divertida.

El video de «Do You Wanna Dancing?» está inspirado en la estética de los años 80 y combinan coreografías estilo vintage, con vestuarios coloridos y algunos gags que llamaron la atención de las redes sociales.

«Gracias por este ‘come back’, pero renovado. Espero que lo bailen todo el verano», escribió Nicole Neumann a través de sus redes sociales.