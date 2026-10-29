A 20 años del crimen de Mauricio Agustinelli: Dos décadas de impunidad y desidia política en Saavedra

(Por Ciudad Noticias) – Se cumple un nuevo 29 de octubre y el homicidio de Mauricio Agustinelli llega a las dos décadas sepultado bajo el polvo de los despachos judiciales. Veinte años pasaron desde aquel domingo de 2006 en el que el joven de 33 años fue atropellado y abandonado a su suerte a pocos metros del Parque Municipal “Los Álamos”. Hoy, las dos décadas de transcurso del tiempo solo consolidan un fracaso institucional rotundo: la causa penal es un archivo muerto y nadie pagó por el crimen.

A lo largo de este tiempo, el desfile de intendentes, concejales y fiscales de la jurisdicción de Bahía Blanca solo sirvió para ratificar una constante: la absoluta falta de voluntad política para exigir respuestas. Las gestiones se reciclaron en el poder local y provincial, pero ninguna movió un solo dedo por romper el entramado de silencio que blindó el caso desde el primer día.

Lo que en su momento debió ser una investigación seria y ágil se transformó deliberadamente en un laberinto burocrático de desidia selectiva. Veinte años después, el caso Agustinelli no es solo un expediente archivado; es el recordatorio definitivo de que en Saavedra la justicia nunca fue prioridad para quienes gobernaron. La complicidad del olvido oficial cumplió su objetivo, transformando una muerte violenta en una impunidad perpetua que la política local nunca quiso evitar.

Pese a toda la desidia del Estado, al silencio institucional y al paso implacable de los años, el olvido no va a ganar. Ciudad Noticias recuerda cada 29 de octubre este hecho impune, manteniendo viva la memoria en la comunidad frente a un sistema que apostó a archivar la verdad.