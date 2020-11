Antho Mattei: «Ya no voy a hacer más los temas que hacía, de ahora en adelante voy a adorar al Señor».

(Por Ciudad Noticias): En una nota exclusiva que realizamos con la cantante de la movida tropical Antho Mattei, nos detalla de los motivos que la llevaron a dejar la música mundana e inclinarse de lleno a la música cristiana.

Talentosa, carismática y con una voz que da gusto escucharla una y mil veces.

*Primero agradecerte por darnos la oportunidad de entrevistarte porque realmente sos talento puro y se te ve una persona muy simple. ¿Qué hiciste a lo largo de la cuarentena en relación a la música?. Improvisaste en vivo por Instagram?

-A lo largo de ésta cuarentena fue algo muy hermoso para mí más allá de que fue un tiempo muy difícil para muchos, pero para mí fue un año hermoso; he aprendido muchísimo, cosas donde pude ponerme más profunda con Dios, donde el señor me ha enseñado muchas cosas tanto a mí como a mi familia, mi matrimonio, mi hija.

Con respecto a la música él ha hecho un cambio muy grande, hemos hecho vivos, hemos hecho vivos espontáneos, también programados, hemos hablado un poco de la palabra de Dios, hemos adorado al señor con canciones diferentes.

«Se ve que mucha gente en este tiempo se ha enterado que yo hice un cambio, que ya no voy a cantar las canciones viejas, que ya no voy a hacer más los temas que hacía y que de ahora en adelante voy a empezar a cantar y adorar al Señor y cantar canciones que hablan del amor del señor. Lo que no sabemos bien es el ritmo, si bien amo lo lento, amo hacer canciones lentas porque donde aún más me meto en las canciones para adorar a Dios y compartir lo que realmente siento, así que para mí este tiempo de cuarentena fue algo muy hermoso», reconoció la talentosa cantante en exclusiva con Ciudadnoticias.com.

*Hace un mes hicimos una encuesta sobre las mujeres más atractivas de la movida tropical. Fuiste una de las más votadas. ¿Qué te produce eso?. Digo porque el medio es muy cruel y a veces, no tienen la prensa que realmente deberían.

-Bueno, me halaga muchísimo con respecto a lo que han hecho en la encuesta de las mujeres más atractivas me produce eso, es un halago muy lindo, muy grande para mí, es un halago hermoso donde ahí veo el cariño y el amor de la gente. Veo que realmente Dios es bueno conmigo y donde yo puedo apreciar ese amor y ese cariño tan grande que la gente me me transmite a la distancia y es algo muy, muy, muy hermoso, no me canso de decirle gracias porque es hermoso lo que realmente la gente me brinda.

*¿Tenes muchas amigas dentro de la movida tropical?. Con Euge Quevedo notamos mucha química y son terribles sobre el escenario.

-Tengo muchas conocidas, no amigas. No tenemos relación porque realmente cada cual está en sus cosas y he conocido muchas chicas de la movida tropical, son todas hermosas personas y con Euge Quevedo, sí, la verdad que nos hablamos, es una hermosa persona.

Con Euge hemos compartido escenario tuve el agrado de poder compartir el teatro con ella, de estar en ese escenario tan hermoso y poder compartir sus emociones y estar ahí la verdad que fue precioso, fue también un halago muy lindo para mí que me haya invitado le di muchas gracias al SEÑOR por la vida de Eugenia porque es una gran mujer.

*Tanto vos, Ángela Leiva, Vero Ávila, Karina, o Euge Quevedo, cada una, tiene su impronta, pero por momentos las voces se asemejan mucho. ¿Crees lo mismo?

-Yo creo que cada cual tiene su identidad, cada cual tiene su impronta, cada cual tiene su estilo.

Creo que somos todas distintas, diferentes, todas tienen una hermosa voz, todas tienen un talento maravilloso pero yo creo que todas somos diferentes, súper distintas, no creo que seamos iguales. Al oírlos cantar creo que cada cual tiene su estilo.

*Quiero ir por otro lado, que me gusta mucho porque yo, pasé un proceso muy complicado, y hacia rato que estaba enojado con Dios, pero cuando mi vida se derrumbaba, llegue a él. En tu caso, ¿ que te llevó al evangelio?

-Me gusta mucho hablar de DIOS porque el señor me ha cambiado la vida por completo. Era una mujer que si bien he demostrado siempre simpatía, he demostrado siempre alegría pero en realidad era algo vacío porque estaba siempre angustiada, triste, enojada.

Yo creo que muchas personas por ahí al no tener el amor de DIOS se enoja fácilmente, se siente angustiada. Por ahí pasan situaciones difíciles y ya se angustia, se entristece, cae en depresión y yo era una de esas personas que me ahogaba en la tristeza, la angustia y cuando llegó a mi vida el SEÑOR por medio de mis primos, fue algo maravilloso porque sentí una paz y sentí que ese vacío tenía que ser lleno por el señor; y a fines del (2016) llegue al evangelio y llegue al SEÑOR a conocerlo aún más.

«Yo siempre digo que DIOS no es una religión, DIOS es una relación. Nosotros tenemos que mantener una relación con DIOS, no una religión, porque el religioso tiene un límite totalmente y juzga, pero los que realmente son verdaderos hijos de DIOS, no juzgamos sino que nos ponemos del lado de la otra persona y nos sentimos con empatía y nos ponemos de ese lugar como dice el Señor; -ama al prójimo como a ti mismo- y el Señor es una relación, es vivirlo todos los días, buscar de su presencia, de su gran amor. Dios es fiel, las personas fallamos, tenemos errores, nos equivocamos pero Dios nunca falla, él no se equivoca, él es perfecto y dice su palabra -que Dios no es un hombre para mentir sino que es un hombre fiel, por los siglos de los siglos-.Él es eterno y hay que confiar en Dios, no hay que enojarse con el señor porque el señor es bueno».

A nosotros nos pasan cosas porque cometemos errores, porque nos equivocamos y a raíz de eso vienen las consecuencias.

Nosotros está bien,tenemos errores, nos equivocamos, sí, pero cuando tenemos un corazón enseñable y un corazón que quiera aprender de Dios, así con errores tratamos de no volver a hacerlo y el señor siempre es fiel, siempre es su misericordia. El señor es rico en misericordia, rico en misericordia, lento para la ira y grande en amor.

Así que para mí el señor es grande, es poderoso, él me ha cambiado la vida por completo.

*No se si será mi impresión, pero adorando a Dios, tenes un plus, sos otra. Lo sentís de la misma manera?

-Claro, es por eso que en este tiempo tomé la decisión porque Dios me ha mostrado que de nuestra boca tienen que salir palabras de bendición y no de maldición y esto fue algo muy personal, esto es muy personal siempre lo aclaro y a mí el señor me habló a manera muy personal y muy profunda, donde me mostró que él me hizo para adorarle, para exaltar su nombre y servirle y me he dado cuenta de eso y cuando yo adoro a Dios es de una manera muy especial, de lo más profundo de mi corazón y lo adoro con mucho amor, con mucho amor.

Y sí, soy de otra forma, de otra manera cuando hablo de Dios, cuando lo adoro es algo que me olvido de todo, me olvido de las personas, me olvido del mundo porque Dios es céntrico y no hay nadie como él. Siento su presencia y el señor me estremece y me hace sentir una paz sobrenatural, una paz que el mundo no da; dice la palabra de dios… «el nos da una paz que el mundo no puede dar» y la verdad que es hermoso y así me siento cada vez que lo adoró al señor.

*¿Porque pensas que muchos colegas tuyos se volcaron a la religión?. Lo de Rodrigo Tapari es magnífico.

-Pienso que muchos de mis colegas se volcaron al señor, porque el señor llega justo a tiempo, Dios llega justo a tiempo.

Los tiempos del señor son perfectos y él nos llama, nos busca y cuándo Dios toca lo más profundo de nuestro ser, de nuestro sentir, no hay nada que se pueda resistir al señor.

Todos vamos a llegar en algún momento a los pies de Jesucristo, nadie se puede resistir a él porque en realidad lo necesitamos. Estando lejos de Dios nos sentimos vacíos, devastados, frustrados, tristes y angustiados.

Como te decía en una pregunta, caemos en depresión, en tristeza, angustia y sino estamos con Dios en una ira, en bronca, dolor, en orgullo y solemos tener envidia, celos si no estamos con el Señor, pero cuando venimos a los pies del señor todo empieza a ser saciado, el señor nos empieza a llenar los vacíos, nos empieza a mostrar muchas cosas y ahí es donde Dios empieza a pulirnos, a moldear nuestro carácter y enseñamos a ser como él realmente es y no como solíamos ser.

Yo creo que es por eso y cada persona pasa su proceso, sus situaciones, sus problemáticas no, y yo creo que como te dije hace un ratito, todos necesitamos del señor, todos necesitamos recibir a Jesucristo y en algún momento todo llega.

*Para cerrar, estamos transitando las últimas semanas del 2020…¿que les dirías a esas personas que quieren buscar en la presencia de Dios pero no pueden llegar?.

-Aquellos que no han podido buscar de la presencia de Dios, yo les diría que no se rindan, que no se rindan jamás porque el señor está a la puerta dice y él clama y espera que le abran.

Así que nosotros somos los que tenemos que ser perseverantes y buscar, buscar constantemente aunque sea difícil porque el camino de Dios no es fácil, buscar del señor no es fácil, pero no es imposible porque Dios ve nuestros corazones y el señor realmente ve nuestras intenciones y él ve lo que realmente busca nuestro corazón.

Si el señor ve que hay intenciones de querer buscar de su presencia, de querer ver, o sea, sentir su presencia y saber de él, Dios se deja hallar.

Dice la palabra de Dios; «que el que busca encuentra y al que llama se le atiende». Es así y tenemos que perseverar, no rendirse, no bajar los brazos porque Dios tiene cosas grandes y poderosa que aún todavía no conocemos, así que no se rindan, sigan adelante buscando de Dios, que Dios ahí, está para recibirlos con los brazos abiertos.

*¿Te comprometes a hacer una alabanza exclusivamente para compartir con nuestros lectores?. Claro, cuando tengas un tiempo libre.

-Claro que me gustaría adorar al señor y poder compartir con ustedes y una adoración linda y claro que sí, claro que me gustaría. Me gustaría y sería un placer.

Gracias, y déjame decirte que brillas, que sos maravillosa y que transmitís mucha paz. La mejor de las bendiciones.

-Gracias, muchísimas gracias a todos. Los bendigo y que Dios siga bendiciendo sus vidas, que puedan encontrar al padre porque como dije hace un rato, está a la puerta y espera que le abramos, asique les mando un beso grande y muchísimas bendiciones. Los amo muchísimo a todos.