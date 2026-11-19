En el marco del trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de

Buenos Aires, se llevó adelante una nueva jornada de firma de escrituras, en la que 37

familias del distrito dieron un paso fundamental para obtener la seguridad jurídica de

sus propiedades.

De la jornada participaron el secretario de Gobierno y Gestión Pública, Claudio Pelliza,

en representación de la intendenta municipal, Estefanía Bordoni; representantes del

Instituto de la Vivienda y de la Escribanía General de Gobierno.

Del total de escrituras firmadas, 29 corresponden a la Ley 10.830, 6 al Instituto de la

Vivienda y 2 a inmuebles fiscales.

Estas acciones permiten que más vecinos y vecinas accedan, de manera gratuita, al

título de propiedad de sus hogares, garantizando seguridad jurídica y la posibilidad de

ejercer nuevos derechos.

A través de la Oficina de Regularización Dominial municipal, se acompaña y gestiona

cada trámite para que más familias del distrito puedan concretar este importante paso.