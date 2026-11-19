En el marco del trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, se llevó adelante una nueva jornada de firma de escrituras, en la que 37
familias del distrito dieron un paso fundamental para obtener la seguridad jurídica de
sus propiedades.
De la jornada participaron el secretario de Gobierno y Gestión Pública, Claudio Pelliza,
en representación de la intendenta municipal, Estefanía Bordoni; representantes del
Instituto de la Vivienda y de la Escribanía General de Gobierno.
Del total de escrituras firmadas, 29 corresponden a la Ley 10.830, 6 al Instituto de la
Vivienda y 2 a inmuebles fiscales.
Estas acciones permiten que más vecinos y vecinas accedan, de manera gratuita, al
título de propiedad de sus hogares, garantizando seguridad jurídica y la posibilidad de
ejercer nuevos derechos.
A través de la Oficina de Regularización Dominial municipal, se acompaña y gestiona
cada trámite para que más familias del distrito puedan concretar este importante paso.
37 familias del distrito de Tornquist firmaron las escrituras de sus viviendas
En el marco del trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de
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