Flor Vigna mostró cómo desinfecta su celular ¡con los abdominales a la vista!

A raíz de la cuarentena total obligatoria, Flor Vigna se mostró reflexiva y divertida en sus redes sociales durante últimas semanas.

Flor Vigna está manteniendo su cuenta oficial de Instagram muy activa con contenido de humor. Videos de coreografías bailando, fotos de cuando ella era niña y hasta publicaciones con mensajes reflexivos. “Desinfectar superficies y objetos personales es súper importante ante esta situación!”, escribió en su último post.

Se trata de un video en el que muestra, con una remera levantada y los abdominales marcados, cómo desinfecta su celular con toallas húmedas con lavandina.

Hace unos días, el 25 de marzo, Flor Vigna publicó en su cuenta oficial de Instagram un video de su rostro y sus ojos llorando, junto a un reflexivo mensaje.

“OJOS : perdón, a veces los dejo ver pero no observar. Dejo entrar información, colores, objetos, entre otras cosas pero no doy lugar a apreciar. Ojos, son dos ventanas buchonas de mi bien o malestar. Es que ustedes dos son tan transparentes, que aveces los quiero tapar , para evitar que otros me puedan descifrar. Ojos he tomado la decisión, nos merecemos otro andar. Les daré más tiempo para contemplar ,más atención para valorar, más amor para conectar, más verdad para ni tener que hablar. Estuve hablando con el corazón y acepta la vulnerabilidad, por lo que también les concedemos desnudarse ante otros ojos y desnudarlos a ellos sin juzgar. Descubrir experiencia y emociones nuevas, darles permiso a gotear. Ojos perdón por esperar una pandemia mundial para darme cuenta que con ustedes puedo volar. Hoy me doy cuenta que quiero ver las cosas desde otro lado ,hoy empiezo a mirar ✨”

Su reflexión fue muy aceptada por los usuarios y por sus seguidores de las redes. Flor Vigna mantiene una cuenta activa con muchos videos graciosos. La actriz y bailarina mantiene la cuarentena y deberá esperar para retomar con la obra que estaba haciendo con Nicolas Vázquez y Benjamín Rojas, “Una semana nada más”.