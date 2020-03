Lizy Tagliani encontró un meme que le hicieron y su inesperada reacción hizo estallar a sus seguidores.

Lizy Tagliani es una de las humoristas más queridas en Argentina. Desde que inició sus primeros pasos en el medio, logró ganarse el cariño de miles de fanáticos que la acompañan en cada paso de su vida.

En el plano laboral, Lizy está al frente de El Precio Justo, el programa que arrancó en 2019 y que es es su primer trabajo como conductora de televisión. Por otro lado, en el plano amoroso, se muestra muy felix junto a Leo Alturria, un rugbier con quien comparte momentos románticos y sobre todo divertidos.

En las últimas horas, Lizy Tagliani compartió un meme suyo que encontró en Internet y decidió compartirlo con todos sus seguidores. Junto a la foto donde se veía una foto suya con barba (la cual fue editada en la foto), la humorista escribió un contundente mensaje.

“Me despierto por la lluvia y me encuentro con este meme que dice … al 6to día de la cuarentena. Quiero decir que no me gusta me parece fea la actitud porq deja en evidencia que…. ME TIÑOOOOOO JAAAA”, escribió la humorista en su posteo.