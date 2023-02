2 looks de María Vázquez que todas pueden lucir

María Vázquez, una de las modelos y empresarias más top del país, presentó dos looks que darán mucho de qué hablar en la temporada. Ella es una generadora genuina de tendencias entre las más conocedoras de la moda y el buen estilo, algo que queda a la vista con estas fotos.

La reina del polo, como se le conoce a la respeta y distinguida modelo de élite, lució un soñado jeans con splash de pintura colorida y grafitis en sus bolsillos como parte del diseño. María Vázquez generó revuelo al lucir su figura slim en estos pantalones de mezclilla que la acercan a un estilo más urbano, pero siempre chic.

María Vázquez. (Fuente: Instagram).

María Vázquez. (Fuente: Instagram).

Este primer básico que estará en el guardarropa de María Vázquez fue acompañado con un top de manga sisa en color negro con estampado tipo marca de agua. Como accesorios claves, la modelo lució unos lentes marrón y cinturón negro de hebilla plateada.

De este outfit Street Style, la esposa de Adolfo Cambiaso dio un giro de 180 grados y pasó a un look más sobrio y delicado. La famosa engalanó su figura con un vestido de dos piezas en White Off compuesto por una blusa de escote asimétrico a una sola manga para descontracturar el look.

María Vázquez. (Fuente: Instagram).

María Vázquez. (Fuente: Instagram).

La falda es larga de silueta en línea A hasta los tobillos y está confeccionada lino natural. Su diseño cuenta con un cinturón propio para atar a la cintura, pero, también se puede llevar con un cinturón arriba de ella.

María tiene el don de llevar a otro nivel unos jeans básicos de cualquier guardarropa y pasar en segundos a un look fresco, muy elegante, pero conservando ese estilo tranqui que imprimió con sus pantalones de splash de colores.

María Vázquez. (Fuente: Instagram).

Maria Vazquez da cátedra de estilo con un sutil Cut Out

Para cerrar, María lo hizo con un adorable mono Cut Out negro que da porte y elegancia. Con recortes sutiles que se alejan de lo extravagante y exagerado, la modelo dio cátedra de buen estilo con su mono slim Cut Out.

María Vázquez. (Fuente: Instagram).

María Vázquez. (Fuente: Instagram).

Un detalle importante que llamó la atención, es que para sus looks, María Vázquez eligió joyas inspiradas en el Sol de Mayo o Sol Incaico, el mismo que vemos con orgullo ondearse en nuestra bandera nacional.