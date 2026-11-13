El sábado 14 de noviembre, en el CAPS ‘Rosa Bualó’ de Tornquist, se llevará adelante
la 1º Jornada Abierta de Prevención, Detección Temprana y Control del Pie Diabético.
La actividad se desarrollará desde las 9.30 hs y está destinada a vecinos y vecinas
con diabetes, familiares, cuidadores y equipo de salud del municipio.
Cronograma:
9:30 a 10 hs:
-Taller I: "Conociendo mis pies" o Temas: Mitos más frecuentes, el lavado rápido de 5
minutos, la regla de secado sin frotar y el corte recto de uñas.
-Taller II: "Detección a Tiempo y Rol Familiar": Aprendizaje de las 5 señales de alarma
y práctica del autoexamen en parejas con espejo y/o teléfono celular.
-10 a 10:30 hs: Estaciones de Triage y Valoración Rápida.
-10 a 11:00 hs: Turnos, Telemonitoreo, Cierre y Entrega de Kits.
1º Jornada Abierta de Prevención, Detección Temprana y Control del Pie Diabético en Tornquist
El sábado 14 de noviembre, en el CAPS ‘Rosa Bualó’ de Tornquist, se llevará adelante
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