1º Jornada Abierta de Prevención, Detección Temprana y Control del Pie Diabético en Tornquist

El sábado 14 de noviembre, en el CAPS ‘Rosa Bualó’ de Tornquist, se llevará adelante

la 1º Jornada Abierta de Prevención, Detección Temprana y Control del Pie Diabético.

La actividad se desarrollará desde las 9.30 hs y está destinada a vecinos y vecinas

con diabetes, familiares, cuidadores y equipo de salud del municipio.

Cronograma:

9:30 a 10 hs:

-Taller I: "Conociendo mis pies" o Temas: Mitos más frecuentes, el lavado rápido de 5

minutos, la regla de secado sin frotar y el corte recto de uñas.

-Taller II: "Detección a Tiempo y Rol Familiar": Aprendizaje de las 5 señales de alarma

y práctica del autoexamen en parejas con espejo y/o teléfono celular.

-10 a 10:30 hs: Estaciones de Triage y Valoración Rápida.

-10 a 11:00 hs: Turnos, Telemonitoreo, Cierre y Entrega de Kits.