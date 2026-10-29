116° aniversario del Distritode Tornquist: convocatoria espontanea a artesanos, manualistas e instituciones

La Subsecretaría de Cultura invita a artesanos, manualistas e instituciones a sumarse a la
celebración que se realizará el miércoles 4 frente al palacio municipal, en la jornada de festejos
del 116º aniversario del Distrito.
La convocatoria es sin inscripción previa y los interesados en participar, deben presentarse
directamente en el lugar el día del evento, a las 8.30hs, frente al parroquial.

116° aniversario del Distritode Tornquist: convocatoria espontanea a artesanos, manualistas e instituciones

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