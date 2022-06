🟡 Mario Guerci rompió el silencio tras su video a los besos con Soledad Bayona: “No estoy enamorado”

Desde su participación en La Academia 2021, las versiones de romance entre Mario Guerci y Soledad Bayona comenzaron a circular en los medios de la farándula. Si bien en su momento ambos negaban un presunto amorío entre ellos, un video del modelo y la bailarina a los besos no le dejó dudas a la prensa.

Días atrás, Mario Guerci y Soledad Bayona aparecieron en un video abrazados y a los besos en el detrás de escena de “Sex”, la obra teatral de temática erótica de José Muscari donde ambos participan. En medio del revuelo que generó la grabación, Intrusos fue a buscar al modelo.

“¿Se impuso el amor en tu vida?”, le preguntó Rafa Juli, el notero de Intrusos (América TV). A lo que él respondió sin rodeos: “El amor siempre se impuso en mi vida. Pero hablamos de Sex, de mi carrera, de lo que quieras. No quiero hablar del tema. El motivo es mío”.

Sin embargo, lo más llamativo fue la respuesta de Mario Guerci cuando le preguntaron si estaba enamorado. “Yo no estoy enamorado”, confesó frente a la cámara. Lo mismo contestó Soledad Bayona, que hace poco tiempo confirmó su separación de Nicolás Smirnoff, con quien planeaba casarse.

“No se dio el enamoramiento, no estoy en pareja ni estoy con nadie. Estoy pasando un momento de duelo”, aseguró la bailarina. Cuando el cronista indagó sobre la reacción de su ex tras los rumores de infidelidad con Mario Guerci, ella respondió: “Siempre le dije la verdad a mi ex, si él no lo creyó ya no puedo hacer más nada”.

Asimismo, Soledad Bayona remarcó que el motivo de su separación no fue su affaire con el modelo. Por otra parte apuntó contra quienes se metieron en su situación amorosa: “¿Por qué hablar de la vida privada de otro? ¿Qué adulto que esté en ese lugar no se separó alguna vez? De ambos lados se sufre igual”, cerró.