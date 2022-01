Сαмiℓα Sαrtorelli, la rubia de 24 años que enloquece a sus más de 50 mil seguidores de Instagram con sus terribles curvas.

(Por Ciudad Noticias): Mientras se fueron los primeros 15 días del nuevo año, cerramos el sábado con una diosa que enamora por donde se la mire. Se llama Camila, nació bajo el signo de tauro y está muy cerca de recibirse de Pscicóloga.

*DE DÓNDE SOS Y A QUE TE DEDICAS.

-Soy de Lanús, estoy a cuatro materias de recibirme de psicóloga, trabajo con depilación definitiva.

*¿SOLITA O EN PAREJA?

-De novia hace nueve meses.

*DEFINIME TU COSTADO BUENO Y EL MALO.

-Mi costado bueno es que soy muy comprensiva e intento ver el lado bueno en todo, siempre trato de ser mejor persona, me gusta estar en paz con todos y con migo misma, la Biodecodificación y ley de atracción son mis guías en la vida.

Y lo malo es que soy ansiosa y muy obstinada con la evolución de la conciencia, tengo que trabajar más la aceptación de que cada uno es como es y no todos nos regimos por los mismos lemas , aceptando los diferentes modos de ser.

*OLA DE CALOR… ¿MUCHO TOPLESS Y TOTALMENTE DESNUDA POR LA NOCHE A LA HORA DE DORMIR?

-No, topless no, ya cambié, ja,ja, y se duerme con el aire en 16, en bolas obvio, y tapada.

*VIMOS UNA RETAGUARDIA MUY TENTADORA…DIGAMOS, COLA COMO LA DE ALGUNAS FAMOSAS.¿A QUIEN CREES QUE SE PARECE MAS LA TUYA?

-No sé a la de quien se parece, no encuentro ninguna parecida, todas son diferentes.

*¿COMO LA MANTENES TAN FIRME Y PARADITA?

-Solo con mucho gym y alimentación, ningún tratamiento, ni hilo tensor, nada de eso, ninguna inyección, ninguna cirugía o intervención.

*¿MUCHOS PIROPOS EN LA PLAYA?

-No fui a la playa este año aún, pero odio los piropos, deberían guardárselos.

*TU ARMA DE SEDUCCIÓN

-Ser buena mujer es la mejor arma, espontaneidad, humor, buena energía.

*LUGAR MAS LOCO DONDE TUVISTE SEXO EN LO QUE VA DE 2022.

-Pasaron solo 14 días del 2022, jaja, lugares habituales

*¿PROPUESTAS INDECENTES TE HACEN POR INSTAGRAM?

-Sí.

*CUALES SON TUS MEDIDAS.

– 87 / 60 / 90

*¿TE ATRAEN LOS MORENOS GRANDOTES DE «TODOS» LADOS Y EXTRANJEROS? ¿TENES CURIOSIDAD?

-Me atrae mi moreno grandote, ningún otro, y de todos lados claro que no, jamás estaría con un africano o brasileño, ni con coreanos o chinos, no sé por qué ese tipo de genéticas no me gustan.

*¿PROYECTOS PARA 2022?

– Mi proyecto 2022 es recibirme de psicóloga, estoy a unas materias de conseguirlo y mudarme con mi amor a otro lado.

*¿QUE TE GUSTARÍA AGREGAR PARA TUS FIELES SEGUIDORES?

-A mis seguidores gracias por soportar mi intensidad con mis perros que vivo subiendo con ellos, pero no puedo evitarlo.